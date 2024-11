Brede steun EU voor toetreding Bulgarije en Roemenië tot Schengen

Buitenland

De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied heeft brede steun in het Europees Parlement. Als ook de EU-lidstaten op 12 december hiermee instemmen, vervallen de controles aan de landsgrenzen van beide landen naar Schengenlanden waarschijnlijk op 1 januari. In het debat over de toetreding van beide landen bekritiseerden enkele Europarlementariërs de landen die weer grenscontroles hebben ingevoerd, zoals Duitsland, of gaan invoeren, zoals Nederland.