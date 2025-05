Witte Huis boos op kerk die witte Afrikaners niet wil helpen

Het Witte Huis heeft dinsdag de humanitaire inzet van de Episcopaalse Kerk in twijfel getrokken. De in de Verenigde Staten invloedrijke kerk had maandag geweigerd te voldoen aan een regeringsbevel om witte Afrikaners met een vluchtelingenstatus te helpen hervestigen. Volgens regeringswoordvoerster Anna Kelly hebben de Afrikaners „onbeschrijfelijke verschrikkingen” doorstaan.