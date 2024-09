Ds. Wijnhorst neemt afscheid van hervormd Krabbendijke

Ds. Wijnhorst preekte over 2 Timotheüs 4:6b-8. Thema was ”De haven in zicht”.

Ds. F. Wijnhorst. beeld herv. Krabbendijke

Na de zegen sprak de predikant een dankwoord uit. Vervolgens werd het echtpaar Wijnhorst toegesproken door zoon Arjo. Hierna voerde ds. P. Vermaat het woord. De emeritus predikant bevestigde ds. Wijnhorst acht keer in een gemeente. Gerrit de Pater, voorzitter van de kerkenraad, sprak namens de hervormde gemeente in Krabbendijke.

Ds. Wijnhorst stond sinds 2020 in Krabbendijke. Daarvoor diende hij de hervormde gemeenten in Dussen-Hank (1980), Ochten (1985), Ridderkerk (1990), Ameide-Tienhoven (1995), Ermelo (2000), Veenendaal (2006) en Katwijk aan Zee (2013).