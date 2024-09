Trump geeft Biden en Harris de schuld voor mogelijke moordpoging

De verdachte van zondag „geloofde de woorden van Biden en Harris en handelde daarnaar”, zei Trump in een interview met Fox News. „Hun retoriek zorgt ervoor dat ik beschoten word, terwijl ik juist degene ben die het land gaat redden.” Ryan Wesley Routh werd door de beveiliging van Trump gespot in een bosje bij de golfbaan waar hij aan het spelen was. De Secret Service opende het vuur op Routh, die later kon worden opgepakt. Volgens de FBI lijkt het erop dat hij van plan was Trump te doden.

Trump zei dat Biden en Harris „zeer opruiende taal” gebruiken en suggereerde dat hijzelf zich nu nog inhoudt. „Ik kan die taal ook gebruiken, veel beter zelfs, maar ik doe het niet.”

Biden en Harris noemen Trump vaak een „gevaar voor de democratie”, onder meer omdat hij weigerde de verkiezingsuitslag van 2020 te accepteren en nepnieuws verspreidt. Ze hebben het incident bij de golfbaan beiden veroordeeld en zijn „opgelucht” dat Trump ongedeerd is.