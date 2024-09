Ds. Ten Brinke neemt afscheid van hervormd Oud-Beijerland

Voorafgaande aan de dienst werd de predikant toegesproken door wethouder P. Boogaard namens de burgerlijke gemeente Hoeksche Waard, door ds. A.P. Pors namens de classis Delta van de Protestantse Kerk in Nederland en door ouderling J. Klaasse namens de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad.

Ds. J.J. ten Brinke. beeld herv. Oud-Beijerland

Ds. Ten Brinke preekte over Filippenzen 4:9b: „En de God van de vrede zal met u zijn.”

Ds. Ten Brinke was sinds 2018 predikant in Oud-Beijerland. Eerder diende hij de hervormde gemeenten te Stolwijk, wijk 2 (2013) en Bleiswijk, Het Anker (2009). Hij doet op 29 september intrede in de hervormde wijkgemeente Nieuwe Westerkerk te Capelle aan den IJssel. Deze gemeente was vacant sinds het emeritaat van ds. J.C. Schuurman in oktober 2020.