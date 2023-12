Bedrijven in de Rotterdamse haven ervaren belemmeringen door nieuwe milieuwet- en regelgeving en een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor komen de toekomstige resultaten onder zware druk te staan, is een van de conclusies van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Rotterdamse haven is het grootste haven- en industriecomplex van Europa.