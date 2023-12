Een RD-lezer vroeg zich tijdens trouwdiensten meermaals af wat het verschil is tussen ”der” en ”des”. Hij hoorde die lidwoorden tijdens het voorlezen van de volgende frase uit het huwelijksformulier: „Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels.” Waar komt het verschil in die lidwoorden precies vandaan?