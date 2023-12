Arbeidsmigratie is niet per definitie een goede oplossing voor het tekort aan personeel, zegt de Adviesraad Migratie in een rapport. Maar selectievere arbeidsmigratie, „gericht op specifieke kennis en vaardigheden” kan wel een oplossing bieden voor tekorten in belangrijke sectoren. Daarbij zou het „verstandig zijn” dat de overheid nadenkt over een stevigere regierol, zegt voorzitter Monique Kremer.