In de poep van dierlijke vlees- en viseters zijn veel meer enzymen (eiwitten) actief dan in de ontlasting van dierlijke planteneters. De verklaring is zeer waarschijnlijk dat vlees en vis moeilijker te verteren zijn dan planten, zegt medisch bioloog Wendy Kaman van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Het ACTA onderzocht honderden dierendrollen die dit voorjaar werden verzameld door DierenPark Amersfoort.