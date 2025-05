Gelderland herinnert Terlouw aan evacuatie bij hoogwater

De oud-politicus van D66 is nu op 93-jarige leeftijd overleden, in zijn Gelderse woonplaats Twello. „Hij was een capabele, ervaren en toegankelijke bestuurder”, aldus de provincie. „Zijn naam is in Gelderland onlosmakelijk verbonden met de twee periodes van hoogwater, in 1993 en 1995. Bij die laatste hoogwaterperiode werd de situatie zo bedreigend dat hij het besluit nam tot de evacuatie van een groot deel van het rivierengebied.” Ongeveer een kwart miljoen mensen moesten tijdelijk hun huis uit.

Volgens de provincie is Terlouw „een echte Gelderlander” geworden, omdat hij hier de laatste decennia van zijn leven woonde.