Fries ziekenhuis ziet af van fusie en bouw nieuw ziekenhuis Joure

Ziekenhuis Antonius in Sneek ziet af van verder onderzoek naar de bouw van een nieuw ziekenhuis in Joure en een fusie met Frisius MC. Het ziekenhuis plaatst „grote vraagtekens” bij de haalbaarheid van het plan. Frisius MC, een fusie van Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans in Heerenveen, is „verrast en teleurgesteld” door het besluit van ziekenhuis Antonius.