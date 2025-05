CPNB: Terlouw was een van de meest geliefde schrijvers en denkers

Terlouw, die naast schrijver ook natuurkundige en D66-leider was, kreeg meerdere prijzen voor zijn boeken. Zo ontving hij in 1972 een Gouden Griffel voor Koning van Katoren en een jaar later voor Oorlogswinter. In 1990 won hij voor De kunstrijder de Prijs van de Nederlandse Kinderjury in de categorie dertien tot en met zestien jaar. Terlouw schreef in 2018 het Boekenweekessay met de titel Natuurlijk.

De CPNB omschrijft Terlouw als „bevlogen schrijver die lezers van jong tot oud wist te raken met zijn boeken”. „Zijn verhalen raakten generaties, zijn pleidooi voor vertrouwen en verbinding klonk krachtig en helder, tot het laatst”, zegt Aendekerk. „Als CPNB zijn we dankbaar voor zijn immense bijdrage aan de Nederlandse literatuur en samenleving. We zullen hem missen, maar zijn woorden blijven.”