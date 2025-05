Nacht Tegen Seksueel Geweld start met 1000 lopers en 150.000 euro

De 17-jarige Fatima, die op sociale media vertelt over haar langdurige misbruik, zegt dat er veel redenen zijn „om je verhaal voor jezelf te houden”. Toch deelt ze haar verhaal, als het „ook maar één iemand helpt”. Slachtoffers krijgen „nog te vaak te horen dat het ‘wel meevalt’ of dat ’het vast niet zo bedoeld was”, zegt directeur van Plan International Garance Reus-Deelder. De actie is daarom bedoeld om „solidariteit met vrouwen en meisjes wereldwijd” te tonen.

Tijdens de tocht lopen ook professionals mee die zich inzetten voor de bestrijding van het geweld, zoals politie-, defensie- en zorgmedewerkers. Burgemeester van Rotterdam Carola Schouten en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ingrid Coenradie lopen de eerste kilometers mee. De route gaat langs kunstprojecten, optredens en sprekers, de Erasmusbrug en het Wereldmuseum zijn speciaal uitgelicht.