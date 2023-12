„Plasterk gaat deze week alle partijen de pin op de neus zetten,” zegt Jakko Gunst in de podcast ‘Bellen met Den Haag’. „Ook aan Omtzigt zal hij vragen of hij nu wil meedoen of niet.” Jakko vindt het raar dat Omtzigt nu met een procesvoorstel komt om eerst twee informateurs aan te stellen die gaan verkennen wat alle politieke partijen willen voor het land.