Ds. A. Goedvree, predikant van de PKN in Hoevelaken, geeft aan dat onze tijd en ons leven van Christus zijn. „Dat betekent dat het ambt beschikbaarheid met zich meebrengt. Daar moet je ook persoonlijk een balans in vinden van wat je mentaal en fysiek aan kan. Maar het uitgangspunt is toch de dienstbaarheid aan Christus en Zijn gemeente.”