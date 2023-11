De samensteller van het boek ”Door ruwe stormen”, Maaike Mallan, kwam in het archief van haar vader, wijlen ds. F. Mallan, mooie brieven tegen van haar oma Bakker, de schoon­moeder van de predikant. Die brieven boeiden haar, niet in de laatste plaats vanwege de geestelijke inhoud. In 2015 bundelde ze die brieven voor de familieleden.