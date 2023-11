„Kijk altijd naar je roeping”

Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, geeft aan dat het predikantswerk intensief is: „Ik sprak een predikant die een begrafenis geleid had. Hij zei: Ik heb bij het open graf gestaan. Dan kan ik niet thuiskomen, een kop koffie drinken en mijn agenda pakken. Ik ben geconfronteerd met de dood. En dan ben ik een halve dag van slag. Daarin zit volgens mij in de eerste plaats het intensieve van het predikantswerk.”