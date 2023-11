Van gedachten wisselen. Dat was de bedoeling van een avond voor reformatorisch christelijke en Joodse jongeren donderdagavond in Gouda. Voorlichter A. Karens: „Christelijke en Joodse jongeren hebben zaken gemeen. Ze zijn een minderheid in Nederland, daarom is het goed om elkaar te informeren en te bemoedigen. Juist in deze weken.”