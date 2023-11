Twee uit Duitsland afkomstige schepen met een lading aan boord waarin een te grote concentratie fosfinegas is gemeten, zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de ketting gelegd in de zogenoemde vluchthaven van Tolkamer, in de buurt van Lobith. De bemanning is van boord gehaald. De schepen, die geladen waren met graan, liggen geïsoleerd aan een steiger, die afgesloten is voor publiek.