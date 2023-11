Wetterskip Fryslân heeft het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer woensdagmorgen uitgeschakeld, omdat het waterpeil in sloten, vaarten en meren in Friesland flink is gezakt. Het schap verwacht donderdag ook geen extra inzet van mensen meer nodig te hebben, omdat er voor de komende dagen veel minder regen en zelfs droog weer wordt verwacht volgens het waterschap.