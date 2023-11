Hof Curaçao: NFI-onderzoek naar lengte veroordeelde in moordzaak

Het hof op Curaçao heeft dinsdag bepaald dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onafhankelijk onderzoek moet doen naar de lichaamslengte van een veroordeelde moordenaar. Advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger hadden een herzieningsverzoek ingediend in de zaak waarbij Vernond Rombley in 2014 een supermarkteigenaar zou hebben doodgeschoten. Hij werd in 2016 op 19-jarige leeftijd tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld.