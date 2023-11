De BBB wil nu écht de administratieve lastendruk in de zorg verlagen. Over de noodzaak daartoe wordt al jaren gesproken, zeker ook in politiek Den Haag, maar die druk blijft nog steeds hoog. BBB-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij wil dat partijen op hun zorgbudget worden gekort, als zij minutieuze verantwoording van de werkzaamheden van zorgpersoneel blijven eisen. Dat stelde ze voor tijdens het Grote Zorgdebat in Utrecht.