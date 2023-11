Zweedse centrale bank waarschuwt vastgoedbedrijven om schulden

Vastgoedbedrijven in Zweden met financiële problemen moeten hun schulden verder verlagen om grotere economische problemen te voorkomen, waarschuwt de Zweedse centrale bank. Sommige grote vastgoedbedrijven in dat land hebben volgens de Riksbank door de hogere rente moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Het blijven verlagen van de schuldenlast moet betalingsachterstanden voorkomen en ervoor zorgen dat niet de gehele markt in geldnood komt, meldt de Zweedse centrale bank.