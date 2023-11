De politie heeft vorig jaar tijdens de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Staphorst niet doortastend en adequaat opgetreden. Ze had moeten ingrijpen en demonstranten en waarnemers van Amnesty International meer moeten beschermen toen zij door relschoppers werden belaagd. Dit oordeelt de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek naar het politieoptreden rond de ongeregeldheden.