De zorgen van de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd over de omstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel „passen in het plaatje”, stelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). „We lopen constant tegen onze grenzen aan”, laat een woordvoerder van het COA weten. „Het gaat zo niet, we hebben echt meer plekken nodig.”