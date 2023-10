Militair vervolgd voor belediging van Joden op WhatsApp

Een 24-jarige militair uit Zuid-Holland moet voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem verschijnen, omdat hij zich in twee WhatsAppgroepen opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over Joden. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor discriminatie. Het OM zal Defensie inlichten dat er binnen de eenheid waar de militair bij hoort sprake is van normvervaging, aangezien dat uit het onderzoek naar de 24-jarige militair naar voren kwam, aldus het OM dinsdag.