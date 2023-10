DSM-Firmenich op kop in licht hogere AEX na resultaten

DSM-Firmenich was dinsdag de grootste stijger in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Het voedings- en gezondheidsbedrijf had afgelopen kwartaal opnieuw last van een zwakke markt voor vitamines. De prijzen daarvoor liggen erg laag, en dat drukte de winst en omzet van het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf. Het concern werd ook iets negatiever over het hele jaar. Beleggers waren desondanks tevreden met de resultaten en beloonden het aandeel met een koerswinst van 7 procent.