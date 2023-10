Supermarktconcern Ahold Delhaize betaalt 1,3 miljard euro om de belangrijke Roemeense levensmiddelenketen Profi over te nemen. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn verdubbelt zijn aanwezigheid in het Oost-Europese land op die manier ruim. Met het merk Mega Image was Ahold voornamelijk in de Roemeense steden al actief.