Toyota verkoopt wereldwijd recordaantal auto’s

De Japanse autoproducent Toyota heeft in de maanden van april tot en met september wereldwijd een recordaantal auto’s verkocht. Vooral op de Japanse thuismarkt deed het bedrijf goede zaken en werden flink meer voertuigen aan de man gebracht. Ook in Noord-Amerika en Europa stegen de verkopen. In sommige delen van Azië, met uitzondering van Japan, waren de verkopen echter relatief zwak als gevolg van economische vertragingen in landen als Thailand en Indonesië.