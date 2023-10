Besi was donderdag de veruit de sterkste stijger in de AEX-index, die een stevig verlies liet zien. De chiptoeleverancier ontving meer nieuwe orders in het derde kwartaal, na dalingen in de afgelopen twee kwartalen. Topman Richard Blickman sprak van solide kwartaalcijfers. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een flinke omzetgroei ten opzichte van het derde kwartaal. Het aandeel werd 6,6 procent hoger gezet.