De politie in het Duitse Wezel, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, zoekt sinds zondagmiddag naar de voortvluchtige Nederlander die gezocht wordt voor de gewelddadige dood van de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven. In een persbericht schrijft de Duitse politie dat een vrachtwagenchauffeur denkt de 24-jarige man gezien te hebben in de buurt van de dorpen Brünen en Marienthal, op zo’n 25 kilometer van de Nederlandse grens.