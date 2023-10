Ad Verbrugge wil gezagsdragers die zelf weer kijken, luisteren, ruiken en voelen

Er zijn boeken waarvan je zou wensen dat iedereen ze las. ”De gezagscrisis, Filosofische essay over een wankele orde” van Ad Verbrugge, is er zo een. De filosoof en docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam bracht in maart dit boek uit, en wie het leest is weer helemaal op de hoogte. Van oorzaak en gevolg rond de coronapandemie (en de aanpak ervan), de ins en outs rond de stikstofcrisis, de opkomst van de BoerBurgerBeweging en van wat nu precies de oorzaak is van de toeslagenaffaire. Zelfs de Russische agressie in Oekraïne komt aan bod, waarbij dan vooral de westerse aanpak onder het vergrootglas ligt.