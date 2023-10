Als de laatste Israëlische burgemeester van Gaza-stad weet hij als geen ander hoe moeilijk het is om in de nauwe straatjes van de stad te vechten. Maar een grondoorlog tegen Hamas is onvermijdelijk, zegt Grisha Yakubovich. „Het is geen kwestie van of, maar wanneer. En we zullen winnen – zonder enige twijfel.”