Leden van de terroristische moslimorganisatie Hamas staken zaterdag de grens naar Israël over en begingen onzegbare gruweldaden aan onschuldige burgers. Voor aanhangers van de Palestijnse groep Samidoun was de slachtpartij aanleiding in de Berlijnse wijk Neukölln de straat op te gaan om die te vieren. Luidkeels riepen ze: „Dood aan Israël”. En ondertussen deelden ze snoepgoed uit aan voorbijgangers. Alsof er iets te vieren viel.