De studieschuld van huidige en voormalige studenten samen (1,6 miljoen mensen) was begin 2023 opgelopen tot 28,2 miljard euro, becijferde het CBS. Het gaat volgens het statistiekbureau om een toename van 1,7 miljard euro ten opzichte van het jaar ervoor. De schuld is elk jaar nog opgelopen. Inmiddels is besloten te stoppen met het leenstelsel en de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs opnieuw in te voeren.