De gasprijs in Europa steeg maandag vanwege de ontdekking van een mogelijk lek in een gaspijplijn in de Oostzee. In de ochtend lag de prijs 4,6 procent hoger en kostte gas meer dan 40 euro per megawattuur. Vorige week ging de gasprijs ook al omhoog, nadat personeel in Australische fabrieken voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aankondigden het werk opnieuw neer te leggen om onder meer een hoger loon af te dwingen.