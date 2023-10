De douane heeft woensdagmorgen in de haven van Vlissingen een grote drugsvangst gedaan. Er werd ruim duizend kilo cocaïne aangetroffen in een lading met bananen. De coke zat in 1002 pakketten en had een geschatte straatwaarde van ongeveer 75 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie. De Zeehavenpolitie heeft een verdachte aangehouden.