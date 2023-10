De huisartsenpraktijk waar de man werkte die donderdag in het Erasmus MC werd doodgeschoten, gaat vanaf volgende week langzaam en voorzichtig weer open voor patiënten. „Eerst op een beperkt deel van de dag en met beperkte menskracht. We kijken naar wat het team aankan”, zegt bestuurder René Baljon van Stichting Zonboog. Dat is de stichting waar de praktijk Gezondheidscentrum Katendrecht in Rotterdam onder valt.