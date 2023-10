Het Kinderboekenweekgeschenk kan meteen de gedachte oproepen: wéér iets met magie. En terecht: tovenaars spelen een grote rol in ”Ravi en de laatste magie”. Maar het is wel zo eerlijk om ook een laag dieper te kijken. De sympathie ligt in het verhaal bij een groep bejaarde tovenaars die niets kwaads in de zin hebben – integendeel.