Het gerechtshof Amsterdam doet dinsdag nog geen eindoordeel in de zaak over de zelfstandigheid van chauffeurs van Uber. Het gerechtshof meldt eerst vragen te stellen aan de Hoge Raad voordat het uitspraak doet. De vragen gaan over de rol van het ondernemerschap bij het beoordelen van een arbeidsrelatie en over de procedure die gevolgd moet worden om zo’n relatie voor een groep werkenden te kunnen vaststellen.