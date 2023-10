Het lijkt erop dat er inderdaad minder blikjes bij het zwerfafval belanden sinds deze kunnen worden ingeleverd voor statiegeld. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat op de eerste meting sinds 1 april - toen de statiegeldregels zijn veranderd - een derde minder blikjes in het zwerfafval zijn beland, vergeleken met de drie jaren daarvoor.