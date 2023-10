De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslag zondag in de Turkse hoofdstad Ankara, waarbij twee agenten gewond raakten. „Er is een opofferingsactie gepleegd tegen het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken door een team dat onderdeel is van onze Brigade van Onsterfelijken”, laat de PKK weten aan persbureau ANF, dat dicht bij de Koerdische beweging staat.