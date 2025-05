„Welkom in ‘the land of the free’”, zei onderminister van Buitenlandse Zaken Chris Landau toen hij de Afrikaners verwelkomde op Dulles Airport nabij Washington na hun vlucht uit Johannesburg. Veel van hen, onder wie jonge kinderen, hadden Amerikaanse vlaggetjes in hun hand.

Trump heeft de komst van vluchtelingen na zijn aantreden grotendeels stopgezet, maar maakt een uitzondering voor de witte Zuid-Afrikanen. Kort voor hun aankomst zei de president nog dat witte boeren in Zuid-Afrika worden vermoord en sprak zelfs van „genocide”, een beschuldiging die door velen als absurd wordt afgedaan.

De Zuid-Afrikaanse regering voerde eerder dit jaar een controversiële wet op landinname in. De Onteigeningswet maakt het in sommige situaties mogelijk land af te nemen zonder compensatie.

Volgens Zuid-Afrika is dit een poging om het onrecht te herstellen van de apartheid, maar Trump en zijn bondgenoot Elon Musk, die van Zuid-Afrikaanse komaf is, beschuldigen de regering het op de witte bevolking te hebben gemunt.

Witte Zuid-Afrikanen maken ongeveer 7 procent van de bevolking uit, maar ongeveer driekwart van de boerderijen en landbouwbedrijven is in bezit van Afrikaners.