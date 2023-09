De leden van de ChristenUnie houden een congres in Zwolle en besluiten daar of Stieneke van der Graaf inderdaad hoger op de kieslijst komt, zoals het Kamerlid wil. Ze is ontevreden over de onverkiesbare negende plek die haar is toebedeeld. Ruim vijfhonderd leden stellen voor om haar op plek vijf te zetten in plaats van de Delftse wethouder Joëlle Gooijer-Medema.