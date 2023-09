Het aantal toegestane vluchten via Schiphol zal in het zomerseizoen van volgend jaar 12.400 lager uitvallen dan in dezelfde periode dit jaar. Dat meldt de luchthaven bij de publicatie van zijn capaciteitsdeclaratie, het document waarin de beschikbare capaciteit op Schiphol van eind maart tot en met eind oktober is vastgesteld. Ook het maximale aantal vluchten met privéjets wordt teruggeschroefd.