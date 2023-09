Ouwehand treedt onverwachts tijdelijk terug als PvdD-lijsttrekker

Esther Ouwehand trekt zich tijdelijk terug als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Ze doet dit omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over de beschuldigingen van integriteitsschendingen tegen haar. „Het goede nieuws is dat ik er heel veel vertrouwen in heb dat het goed gaat komen”, zei Ouwehand tegen haar partij op het congres in Den Bosch. Ze hoopt dus nog voor de verkiezingen de lijst weer aan te voeren, nadat het bestuur meer kan zeggen over de meldingen.