De nieuwe voorzitter van de Partij voor de Dieren, Michiel Knol, is ervan overtuigd dat Esther Ouwehand gewoon weer lijsttrekker wordt voor de verkiezingen. „We gaan er natuurlijk nog steeds vanuit dat Esther terugkomt”, zegt hij in een toelichting op haar besluit zich tijdelijk terug te trekken. Alleen theoretisch is er wat hem betreft een kans dat zij niet op de eerste plaats van de lijst staat.