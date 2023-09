PvdD wil op congres fel intern conflict achter zich laten

Leden van het door interne conflicten geplaagde Partij voor de Dieren komen bijeen in Den Bosch. Op het congres hoopt de partijtop weer vooruit te kijken en het „gedoe”, zoals de zeer publieke ruzie tussen partijleider Esther Ouwehand en het voormalige bestuur in de partij wordt genoemd, achter zich te laten. Het is de vraag of de strijdbijl inderdaad wordt begraven en of de partij geen schade heeft opgelopen met de verkiezingen in het vooruitzicht.