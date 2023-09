Activision Blizzard stijgt op herstellend Wall Street

Activision Blizzard behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de verklaring van de Britse toezichthouder CMA dat de overname van het gamebedrijf door softwareconcern Microsoft waarschijnlijk zal worden goedgekeurd. De twee bedrijven kregen eerder geen toestemming van de Britten om samen te gaan uit angst voor de grote macht die ze samen zouden kunnen uitoefenen op de markt voor games in de cloud.