Kans op slagen megaovername gamebedrijf door Microsoft groeit

De Britse toezichthouder voor de markt neigt ernaar de overname van gamebedrijf Activision Blizzard door softwareconcern Microsoft goed te keuren. Die twee bedrijven kregen eerder geen toestemming vanuit Londen om samen te gaan uit angst voor de grote macht die ze samen zouden kunnen uitoefenen op de markt voor games in de cloud. Nieuwe beloftes om genoeg concurrentie over te houden nemen die bezwaren weg, schrijft de Competition and Markets Authority (CMA) nu.